İsrail 13 Filistinli esiri serbest bıraktı - Son Dakika
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İsrail 13 Filistinli esiri serbest bıraktı

29.06.2026 21:10
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İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinli esirlerden 13 kişiyi serbest bıraktı.

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinli esirlerden 13 kişiyi serbest bıraktı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Emani Nauk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tahliyeye ilişkin bilgi verdi.

Nauk, ICRC ekiplerinin serbest bırakılan 13 Filistinlinin nakil işlemlerine katkı sağladığını ifade etti.

Filistinlilerin, ICRC ekipleri tarafından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan alındığını belirten Nauk, daha sonra Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiklerini söyledi.

Nauk, 2023'ten bu yana aileleriyle hiçbir şekilde iletişim kuramamış olan bu kişilerin, yakınlarına yeniden kavuşmalarına destek olduklarını belirtti.

ICRC'nin bugüne kadar serbest bırakılan 2 bin 500'den fazla Filistinlinin aynı mekanizma ve yöntemle nakledilmesine katkı sağladığını kaydeden Nauk, böylece aileleriyle yeniden görüşebilmelerine vesile olduklarını dile getirdi.

Filistinli esirler, yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

"Bunu tanıyor musun?"

Filistinlilerin bölgeye ulaşmasıyla birlikte ailelerine kavuşanların yaşadığı sevincin yanı sıra çok sayıda aile de alıkonulan yakınları hakkında herhangi bir bilgi alabilmeye çalıştı.

Bazı Filistinliler, otobüslerden inip hastaneye sevkleri yapılan serbest bırakılmış esirlere, henüz haber alamadıkları yakınlarının fotoğraflarını göstererek tanıyıp tanımadığını sordu.

"Şartlar çok kötü"

Serbest bırakılan Filistinli Cemal Ebu Şanab AA muhabirine yaptığı açıklamada, alıkonulduktan sonra yaşadıkları şartların çok ağır olduğunu ifade etti.

Ebu Şanab, "Durum gerçekten çok zor ve çok kötü. Bize karşı muameleler çok kötüydü. Durumun ne kadar zor olduğunu kelimelerle anlatamam." dedi.

On gündür sabah, öğle ve akşam sadece yoğurt yediklerini söyleyen Ebu Şanab, midelerinin açlıktan düğümlendiğini aktardı.

Ebu Şanab, "Yürümekten helak olduk, yarım saat boyunca ellerimiz başımızın üzerinde yürüdük. Bütün gün bizimle uğraştılar. Uyku yok, kapılara vurup duruyorlar, tam bir rezillik." diye konuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti bilinmiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Gazze Şeridi, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail 13 Filistinli esiri serbest bıraktı - Son Dakika

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