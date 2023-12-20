 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, 17 Filistinli esirin naaşını alıkoyuyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, 17 Filistinli esirin naaşını alıkoyuyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail yönetiminin 17 Filistinli esirin naaşını alıkoyduğunu duyurdu. İsrail'in 1980'den bu yana alıkonulan cenazeler arasında Enis Devle isimli Filistinlinin naaşı da bulunuyor. İsrail makamlarının, öldürülen ya da hapishanede ölen Filistinlilerin cenazelerini esir takasında pazarlık konusu yapmak için alıkoyduğu belirtiliyor.

İsrail, 17 Filistinli esirin naaşını alıkoyuyor
20.12.2023 - 13:19,  Güncelleme: 13:30
Abone Ol

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail yönetiminin 17 Filistinli esirin naaşını alıkoyduğunu duyurdu.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde ya da gözaltı merkezlerinde işkence gibi çeşitli nedenlerle hayatını kaybettikten sonra cenazeleri alıkonulan Filistinlilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 17 Filistinli esirin naaşını??????? alıkoyduğu belirtilen açıklamada, bunlardan en eskisinin Enis Devle isimli Filistinlinin 1980'den bu yana alıkonulan cenazesi olduğu kaydedildi.

Diğer cenazelerin 2018'den bu yana alıkonulduğuna işaret edilen açıklamada, aralarında Gazzelilerin de bulunduğu 7 Ekim'den sonra işkence sonucu hayatını kaybeden 6 Filistinli esirin cenazesinin de halen İsrail makamlarının elinde olduğu aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine ise İsrail ordusunun Gazze'ye başlattığı kara saldırısı sonrasında alıkonulan ve öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin de İsrail'in elinde bulunduğunu belirtti.

Serahine, İsrail'in Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin sayısı, durumu veya hayatta olup olmadıkları hakkında bilgi vermediğini aktardı.

İsrail makamlarının, İsrail askerleri tarafından öldürülen ya da hapishanede ölen Filistinlilerin cenazelerini, "herhangi bir esir takasında pazarlık konusu yapmak için" alıkoyduğu belirtiliyor. İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını ise "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.

Söz konusu mezarlıkta, 1967 yılından bu yana çeşitli şekillerde yaşamını yitiren 250'ye yakın Filistinlinin naaşının olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, 17 Filistinli esirin naaşını alıkoyuyor - Son Dakika


13:24
'HİÇBİR ZAMAN KORKMADIM' DİYEN MANSUR YAVAŞ'TAN AKŞENER'E: 'İLLE DE BENİM ADAY OLMAMI İSTİYORSA, O ŞEKİLDE DE ÖNÜMÜ AÇABİLİRDİ' "HİÇBİR ZAMAN KORKMADIM" DİYEN MANSUR YAVAŞ'TAN AKŞENER'E: "İLLE DE BENİM ADAY OLMAMI İSTİYORSA, O ŞEKİLDE DE ÖNÜMÜ AÇABİLİRDİ"
13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53
İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da

Son Dakika
13:24 "HİÇBİR ZAMAN KORKMADIM" DİYEN MANSUR YAVAŞ'TAN AKŞENER'E: "İLLE DE BENİM ADAY OLMAMI İSTİYORSA, O ŞEKİLDE DE ÖNÜMÜ AÇABİLİRDİ"
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 13:39:13. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, 17 Filistinli esirin naaşını alıkoyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement