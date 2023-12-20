İsrail, 17 Filistinli esirin naaşını alıkoyuyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail yönetiminin 17 Filistinli esirin naaşını alıkoyduğunu duyurdu.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde ya da gözaltı merkezlerinde işkence gibi çeşitli nedenlerle hayatını kaybettikten sonra cenazeleri alıkonulan Filistinlilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 17 Filistinli esirin naaşını??????? alıkoyduğu belirtilen açıklamada, bunlardan en eskisinin Enis Devle isimli Filistinlinin 1980'den bu yana alıkonulan cenazesi olduğu kaydedildi.

Diğer cenazelerin 2018'den bu yana alıkonulduğuna işaret edilen açıklamada, aralarında Gazzelilerin de bulunduğu 7 Ekim'den sonra işkence sonucu hayatını kaybeden 6 Filistinli esirin cenazesinin de halen İsrail makamlarının elinde olduğu aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine ise İsrail ordusunun Gazze'ye başlattığı kara saldırısı sonrasında alıkonulan ve öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin de İsrail'in elinde bulunduğunu belirtti.

Serahine, İsrail'in Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin sayısı, durumu veya hayatta olup olmadıkları hakkında bilgi vermediğini aktardı.

İsrail makamlarının, İsrail askerleri tarafından öldürülen ya da hapishanede ölen Filistinlilerin cenazelerini, "herhangi bir esir takasında pazarlık konusu yapmak için" alıkoyduğu belirtiliyor. İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını ise "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.

Söz konusu mezarlıkta, 1967 yılından bu yana çeşitli şekillerde yaşamını yitiren 250'ye yakın Filistinlinin naaşının olduğu ifade ediliyor.