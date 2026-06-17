İsrail, 3 Filistinli esiri serbest bıraktı: Koşullar ağır

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 3 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan açıklamada, esirlerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan alınarak kentin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, Kızılhaç Komitesinin 2023 yılından bu yana aynı yöntemle serbest bırakılan 2 bin 500'den fazla Filistinli esirin nakline yardımcı olduğu belirtildi.

Komitenin, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gözaltı merkezleri ve hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara erişim sağlayamadığı aktarılan açıklamada, alıkonulan kişilerin akıbeti ve bulundukları yerler hakkında bilgi verilmesi ile kendilerine ziyaret imkanı tanınması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, çok sayıda Filistinli ailenin alıkonulan yakınları hakkında bilgi beklediği vurgulanarak, tüm Filistinli esirleri ziyaret etme imkanının yeniden sağlanması için İsrailli yetkililerle temasların sürdüğü kaydedildi.

Serbest bırakılan esirlerden Ala Hamed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Durum çok zor. Esirler için dua edin. Çocuklarım hala tutuklu." ifadelerini kullandı.

Süleyman Ebu Şelluf ise cezaevi koşullarının ağır olduğunu belirterek, "38 gün kaldım ancak her gün bir yıl gibi geçti. Yıllardır tutuklu bulunan esirler de var." dedi.

Serbest bırakılan esirlerin yorgun ve bitkin oldukları gözlenirken, yakınları tarafından hastane önünde gözyaşları ve kucaklaşmalarla karşılandılar.

Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 84'ü kadın olmak üzere 9 bin 600'den fazla Filistinli bulunuyor.