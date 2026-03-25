İsrail, 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı

25.03.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'te en az 40 Filistinliyi gözaltına aldı. Toplu cezalandırma politikaları sürüyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin dün akşamdan bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Cemiyetten yapılan açıklamada, gözaltına alınanlar arasında Ramallah'tan bir gazeteci, El Halil'den bir kız çocuğu ile daha önce serbest bırakılmış çok sayıda Filistinlinin de bulunduğu belirtildi.

En az 40 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, gözaltıların Kudüs, Nablus, El Halil, Tubas, Tulkerim, Ramallah ve Kalkilya vilayetlerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail'in, yılbaşından bu yana gözaltı ve sahada sorgulama uygulamalarını hızlandırdığı dile getirilen açıklamada, bunun "Gazze'deki soykırım saldırılarının" başlamasından bu yana benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığı ve Filistin toplumunun farklı kesimlerini hedef alan toplu cezalandırma politikası kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Filistinli kadınların da süregelen gözaltı operasyonlarıyla sistematik biçimde hedef alındığı, rehin alma amacıyla gözaltı, gece baskınları ve sert sorgu yöntemlerinin, baskı ve toplu cezalandırma aracı olarak kullanıldığı vurgulandı.

İsrail makamlarının Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik günlük gözaltıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bunun sabit ve sistematik politikaların başında geldiği, "soykırım saldırılarının" başlamasından bu yana Batı Şeria'da 22 binden fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 14:25:32. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.