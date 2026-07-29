İsrail A Bölgesi'nde Yeni Yerleşim Yolları İçin Araziye El Koydu - Son Dakika
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İsrail A Bölgesi'nde Yeni Yerleşim Yolları İçin Araziye El Koydu

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İsrail ordusu, Batı Şeria'da iki yasa dışı yerleşimi bağlayacak yol için Filistin arazilerine el koydu.

İsrail ordusunun, gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan iki yeni yasa dışı yerleşim birimini birbirine bağlayacak yol inşa etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki "A Bölgesi"nde bulunan bazı arazilere el koyduğu belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusu Merkez Komutanlığı Komutanı Avi Blut'un, "Noa" ile "Emek Dotan" yasa dışı yerleşim birimlerini birbirine bağlayacak yol yapımı için "A Bölgesi"ndeki arazilere el konulmasına ilişkin 15 emri imzaladığını yazdı.

Haberde, söz konusu kararın, İsrail hükümetinin Nisan 2026'da Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim birimini gizlice onayladığı paket kapsamında yer alan "Noa" ve "Emek Dotan" yerleşimlerini birbirine bağlamayı amaçladığı belirtildi.

Gazete, İsrail'de yerleşim karşıtı faaliyet yürüten Kerem Navot örgütüne dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun ilk kez "A Bölgesi"nde yerleşim birimlerini birbirine bağlamak amacıyla araziye el koyma emri çıkardığını aktardı.

Haaretz, araziye el koyma kararının, İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın kuzeyinde yasa dışı 18 yeni yerleşim biriminin kurulmasını onaylamasının ardından alındığını, mevcut hükümetin ayrıca onlarca yerleşim birimini de yasallaştırdığını yazdı.

Haberde, ilk ailelerin gelecek ay söz konusu iki yerleşim birimine taşınmasının beklendiği, altyapı projelerinin de İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesinde hızlandırıldığı ifade edildi.

Oslo Anlaşması uyarınca "A Bölgesi", idari ve güvenlik bakımından Filistin yönetiminin kontrolünde bulunurken, İsrail yasaları vatandaşlarının bu bölgeye girişini yasaklıyor.

Yolun, Filistin yönetiminin kontrolündeki "A Bölgesi"nden geçeceği belirtilen haberde, Haziran 2026'da yayımlanan bir araştırmaya atıfla, İsrailli insan hakları örgütlerinin yeni yerleşim birimlerinin konumlarının Oslo Anlaşmalarını zayıflatmayı amaçladığı uyarısında bulunduğu hatırlatıldı.

Öte yandan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, hükümetin yerleşim faaliyetlerini genişletme kararlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda övdü.

Smotrich, "104 yeni yerleşim biriminin inşası, yerine getirdiğimiz vaatlerden yalnızca bazılarıdır." ifadesini kullanarak, yeni yerleşim birimleri kurmayı sürdüreceklerini ileri sürdü.

İsrail hükümeti, 15 Temmuz 2026'da Batı Şeria'da yeni bir yerleşim biriminin kurulmasını onaylamış, Smotrich de Netanyahu hükümetinin 2022'nin sonlarında göreve gelmesinden bu yana Batı Şeria'da 104 yerleşim birimi ile 160 yerleşim çiftliğini onayladığını açıklamıştı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde yerleşim faaliyetleri seçim gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 750 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi yer alıyor. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail A Bölgesi'nde Yeni Yerleşim Yolları İçin Araziye El Koydu - Son Dakika

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