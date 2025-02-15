İsrail, ABD ile Esir Takası İçin Koordinasyon Sağlıyor - Son Dakika
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İsrail, ABD ile Esir Takası İçin Koordinasyon Sağlıyor

İsrail, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için ABD ile işbirliği yapıyor.

15.02.2025 14:47
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İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için ABD ile tam koordinasyon içinde çalıştıklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın anlaşmayı ihlal etmeye ve bir kriz oluşturmaya çalıştığı iddia edildi.

Altıncı esir takası turu öncesinde ortaya çıkan krizin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve İsrail hükümetinin adımlarıyla çözüldüğü savunuldu.

Açıklamada, "ölü ya da diri" Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması için ABD ile İsrail'in tam koordinasyon içinde çalıştığı öne sürüldü.

Esir takasının altıncı turu yapıldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 10 Şubat'ta, altıncı tur esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

Hamas arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda Gazze Şeridi'ndeki 3 İsrailli esir ve İsrail hapishanelerinde 369 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, ABD ile Esir Takası İçin Koordinasyon Sağlıyor - Son Dakika

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