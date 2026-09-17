İsrail anketinde Likud 18 sandalyeye geriledi, Eisenkot yarışı önde götürüyor - Son Dakika
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İsrail anketinde Likud 18 sandalyeye geriledi, Eisenkot yarışı önde götürüyor

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İsrail'de 27 Ekim seçimleri öncesi Kanal 13 anketine göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud 18 milletvekilinde kalırken Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi 22 sandalyeyle yarışı önde götürüyor. Eisenkot'u başbakanlık için en uygun isim görenlerin oranı yüzde 45, Netanyahu'nun desteği ise yüzde 36'da kaldı.

İsrail'de 27 Ekim'deki seçimler öncesinde yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, sert bir düşüş yaşıyor.

Kanal 13'ün son anketine göre, İsrail'de bugün seçimler yapılsaydı Netanyahu'nun partisi Likud sadece 18 milletvekiline ulaşabilecekti.

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi, 22 sandalyeye ulaşarak seçim yarışını Likud'un 4 milletvekili önünde götürüyor.

Muhalif blokta yer alan Naftali Bennett liderliğindeki "Birlikte" listesi de önceki anketlere göre sandalye kaybederek 12 milletvekiline gerilerken Yair Golan'ın "Demokratlar"ı 10 milletvekiliyle istikrarını sürdürüyor ve Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8 sandalyeye ulaşıyor.

Mevcut iktidar bloğundaki aşırı sağcı partilerden Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü ve Bezalel Smotrich ile Moshe Feiglin'in oluşturduğu ittifak 8'er sandalyeye ulaşıyor. Diğer aşırı sağcı Ofer Winter'in İsrail Halkı Partisi ise 6 sandalyeye yükseliyor. Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) partileri Birleşik Tevrat Yahudiliği ve Şas ise 7'şer sandalye elde ediyor.

Arap partileri toplamda 14 sandalyeye ulaşırken Mansur Abbas liderliğindeki Arap partisi Raam 6, Arap Ortak Listesi ise 8 milletvekili çıkarıyor.

Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi'nin seçim yarışını Netanyahu'nun partisi Likud'un önünde götürmesine rağmen blok olarak 52 milletvekili çıkaran muhalefet bloğunun 54 milletvekiline ulaşan mevcut iktidar bloğunun gerisine düşmesi dikkati çekti.

Ankete katılanların yüzde 45'i başbakanlık için en uygun isim olarak Eisenkot'u görürken Netanyahu'nun desteği ise yüzde 36'da kaldı.

İsrail seçim sistemine göre, koalisyonun kurulabilmesi için 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Kaynak: AA
BaşbakanlıkİsrailGüncelLikudSon Dakika

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