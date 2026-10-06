İsrail anketinde muhalefet 54 sandalyeye ulaştı, Netanyahu koalisyonu 49'da kaldı - Son Dakika
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İsrail anketinde muhalefet 54 sandalyeye ulaştı, Netanyahu koalisyonu 49'da kaldı

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İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan erken seçime 22 gün kala yayımlanan anket, muhalefetin Netanyahu koalisyonunun 5 sandalye önünde olduğunu gösterdi. Kanal 12 anketine göre muhalefet 54 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu koalisyonu 49 sandalyede kaldı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan erken genel seçimlere 22 gün kala yayımlanan son kamuoyu araştırması, muhalefet partilerinin Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar koalisyonunun 5 sandalye önünde olduğunu ortaya koydu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayımlanan anket sonuçlarına göre, muhalefet blokundaki partiler toplamda 54 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu'nun koalisyon ortakları ise 49 sandalyede kaldı.

Ankete göre meclisteki sandalye dağılımında, Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 23 sandalye kazanarak birinci sırada yer alırken, Netanyahu yönetimindeki Likud Partisi 21 sandalyeye ulaşabildi.

Muhalefet ve koalisyon kanadındaki diğer partilerden Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Partisi 13, Yair Golan başkanlığındaki Demokratlar 9, Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi ile Aryeh Deri'nin Şas Partisi 7'şer sandalye elde ederken, Bezalel Smotrich önderliğindeki Dini Siyonizm ve Zehut Ortak Listesi ise 6 sandalye kazanıyor.

Arap partilerinde yükseliş

İsrail vatandaşı Filistinli seçmenleri temsil eden partilerde ise Ulusal Demokratik Birlik (Beled) Başkanı Sami Ebu Şehade'nin milletvekilliği adaylığından çekilmesinin ardından Ortak Liste oy oranını artırarak sandalye sayısını 8'e çıkardı.

Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (Ra'am) ise 5 sandalyelik konumunu korudu.

Ofer Winter liderliğindeki "Amcha Yisrael" partisi ise son haftalarda ikinci kez seçim barajını aşamadı.

Netanyahu'ya askeri propaganda cezası

Öte yandan İsrail Merkez Seçim Kurulu, 4 Ekim'de aldığı kararda Başbakan Netanyahu'nun yasak olmasına rağmen ordu mensubu askerleri seçim propagandasında kullandığına hükmetti. Kurul, Netanyahu'yu 29 bin şekel (yaklaşık 9 bin dolar) para cezasına çarptırdı.

İsrail'de 61. meclis, fesih kararının onaylanmasının ardından 17 Temmuz'da çalışmalarını tamamlamış ve erken seçim sürecine girilmişti.

İsrail tarihinin "en sağcı hükümeti" olarak nitelendirilen ve Aralık 2022'den bu yana iktidarda bulunan Netanyahu yönetimi, yolsuzluk suçlamalarının yanı sıra Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) çıkardığı tutuklama emriyle de karşı karşıya bulunuyor.

Son anketler, hiçbir bloğun tek başına hükümet kurmak için gerekli olan 61 kişilik çoğunluğu yakalayamadığını ve başabaş bir yarışın sürdüğünü gösteriyor.

Kaynak: AA
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