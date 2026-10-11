İsrail, apartheid yazıları nedeniyle Alman gazeteci Bilanceri'nin girişini yasakladı - Son Dakika
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İsrail, apartheid yazıları nedeniyle Alman gazeteci Bilanceri'nin girişini yasakladı

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İsrail, ülkeyi 'apartheid devleti' diye nitelendiren ve yaptırım çağrısı yapan Alman gazeteci Serena Bilanceri'nin girişini yasakladı. Kanal 12'ye göre Nüfus ve Göç İdaresi, Diaspora Bakanlığının 'İsrail karşıtı propaganda' gerekçeli tavsiye kararını onayladı.

İsrail, kaleme aldığı makalelerde ülkeyi "apartheid devleti" olarak nitelendirdiği ve Tel Aviv'e yönelik ekonomik ve askeri yaptırım çağrısında bulunduğu gerekçesiyle Alman gazeteci Serena Bilanceri'nin ülkeye girişini yasakladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, İsrail Nüfus ve Göç İdaresi, Almanya merkezli "Die Tageszeitung" gazetesinde görev yapan Bilanceri'nin ülkeye girişinin engellenmesi yönündeki Diaspora Bakanlığı tavsiye kararını onayladı

İtalyan kökenli Alman vatandaşı Bilanceri'nin; İsrail-Filistin meselesinin yanı sıra Ürdün, Suriye ve İsrail'deki gelişmeleri yakından takip eden bir gazeteci olduğu ifade edildi.

"İsrail karşıtı propaganda" suçlaması

İsrail Diaspora Bakanlığının, "İsrail karşıtı propaganda yaptığı" ve ülkeyi "apartheid devleti" olarak tanımladığı gerekçesiyle Bilanceri'nin ülkeye girişinin yasaklanmasını talep ettiği aktarıldı.

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, Bilanceri'nin çalıştığı gazetede yayınlanan yazılarında en az iki kez İsrail'e yönelik ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanması yönünde çağrıda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Bilanceri'nin ülkeye girişinin ve oturum izni almasının engellenmesi için gerekli "yasal kriterleri karşıladığı" savunuldu.

İsrail'den yabancı siyasetçilere ve basına engelleme

İsrail, daha önce de aralarında İsrail'i boykot hareketine destek veren AP Filistin Delegasyonu Başkanı Lynn Boylan, AP üyesi Rima Hassan, İngiliz İşçi Partisi milletvekili Apsana Begum, İsveçli milletvekilleri Jonas Sjöstedt ve Hanna Gedin ile ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın da bulunduğu çok sayıda yabancı parlamenterin ülkeye girişini engellemişti.???????

Öte yandan İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, "İsrail karşıtı" faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütünden (Euro-Med) 40 aktivistin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda en az 74 bin 377 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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