İsrail Askeri Hazreti İsa Heykelini Parçaladı

Kudüs Latin Patrikhanesi, Lübnan'ın güneyinde İsrail işgali altındaki beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasını "aşağılayıcı ve onur kırıcı" olarak nitelendirdi.

Kudüs Latin Patrikhanesi Sözcüsü Farid Jubran, İsrail merkezli Ynet sitesine yaptığı açıklamada, İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasının "aşağılayıcı ve onur kırıcı" olduğunu belirterek, "Bu sadece savaş zamanı yapılan bir eylem değil, kasıtlı olarak yapılmış bir saygısızlık." dedi.

Jubran, söz konusu eylemin saldırgan doğasına vurgu yaparak, sosyal medyadaki fotoğrafın yapay zeka ürünü olması için dua ettiğini ancak gerçek olduğunu öğrendiğinde şok geçirdiğini söyledi.

Eylemin duygusal etkisine işaret eden Jubran, dini bir sembolü parçalamanın dünya genelindeki milyonlarca kişiye yönelik saldırgan bir tutum olduğunu dile getirdi.

"Jubran, benzer hadiselerin ileride tekrarlanmaması için İsrail hükümetinden suçluları uygun şekilde cezalandırmasını talep etti.

Lübnan'ın güneyinde, sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, dün bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı. Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu fotoğraf büyük tepki çekmişti.

ABD merkezli X sosyal medya platformunun yapay zeka sohbet robotu Grok ise bir kullanıcının fotoğrafın gerçek olup olmadığıyla ilgili sorduğu bir soruya, fotoğrafın sahte olduğu cevabını verirken, İsrail ordusu fotoğrafı doğrulamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hristiyanlardan özür dilemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu hadise dolayısıyla üzüntü duyduğunu ve bu eylemi kınadığını kaydetmişti.