İsrail Askeri Nablus'ta Filistinliyi Yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta bir Filistinliyi aracında vurarak yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Nablus kentinin güneyindeki Beyta beldesinde boynundan gerçek mermiyle yaralanan 59 yaşındaki bir Filistinliyi ekiplerinin hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Filistin'in Sesi radyosu da İsrail ordusunun bir araca ateş açarak sürücüsünü yaraladığını kaydetti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre ise İsrail ordusu, aracını İsrail güçlerine doğru sürdüğü ve durma çağrılarına yanıt vermediği iddia edilen bir Filistinliye ateş açtı.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronot, olayda hiçbir İsrail askerinin yaralanmadığını kaydetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesinde, İsrail askerlerine taş atıldığı iddiasıyla Filistinlilere ait onlarca dükkanı kapatmaya zorladı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun beldeye iki kez baskın düzenlediğini, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Tulkerim kentinin kuzeyindeki Şuveyka beldesine baskın gerçekleştirdi ve "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle bir oto tamirhanesinin tahliye edilmesini istedi.

İsrail güçlerinin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Kefr Malik köyüne baskın düzenlediği; Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası attığı aktarıldı.

Göz yaşartıcı gazın tarım arazilerinde yangına neden olduğu ancak hiçbir yaralanma kaydedilmediği belirtildi.

Filistinli topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Burin beldesinde Filistinlilere ait arazilerde yeni bir kaçak yerleşim kurma girişiminde bulundu. İsrail askerleri buna engel olmak isteyen Filistinlilerin bölgeye ulaşmasını engelledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu dönemden bu yana Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.