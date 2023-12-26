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İsrail askeri saldırıda öldü - Son Dakika
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İsrail askeri saldırıda öldü

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen saldırıda yaralanan bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çavuş Daniel Nachmani'nin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Saldırının Lübnan Hizbullahı tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınırda çatışmalar devam ediyor ve bu çatışmalarda birçok sivil ve asker hayatını kaybetti.

İsrail askeri saldırıda öldü
26.12.2023 - 14:59,  Güncelleme: 15:09
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İsrail ordusu, 22 Aralık'ta Lübnan topraklarından düzenlenen saldırıda yaralanan bir askerinin öldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Daniel Nachmani isimli bir çavuşun 22 Aralık'ta Lübnan sınırında düzenlenen saldırıda yaralandığı belirtildi.

Açıklamada Nachmani'nin, bugün tedavi gördüğü hastanede öldüğü ifade edildi.

Öte yandan İsrail basını, Nachmani'nin yaralandığı saldırının Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiğini yazdı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda, şu ana kadar 3'ü gazeteci 3 çocuk olmak üzere 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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