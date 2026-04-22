İsrail Askerinin Hz. İsa Heykeline Saldırısı

22.04.2026 11:31
Pastör Arjan Broers, heykel saldırısının sistematik şiddetin belirtisi olduğunu vurguladı.

Amsterdam Dominicus Kilisesi Pastörü teolog Arjan Broers, İsrail askerinin Lübnan'da Hz. İsa heykelini baltayla parçalamasının tek başına bir olay olmadığını, İsrail'in insanlığa yönelik sistematik şiddetinin bir parçası olduğunu belirterek Batı medeniyetinin ve Hristiyan dünyasının buna karşı çıkması gerektiğini söyledi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hz. İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren fotoğrafların sosyal medyaya yansımasının ardından olay, başta Hristiyan dünyasında olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekti.

Amsterdam Dominicus Kilisesi'nin Rahibi Broers, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, olaya birçok Hristiyan liderden daha az şaşırdığını çünkü bunun zaten İsrail'in devam eden şiddetinin bir uzantısı olduğunu söyledi.

Broers, "Çarmıha gerilmiş bir adamın imajını yok etmek, yani bu kadar masum insanı yok ettikten sonra, benim için var olan bir şeyin devamı niteliğinde. Başbakan (Binyamin) Netanyahu'nun 'şok olduğunu' ve 'askerin bunu yapmasının korkunç olduğunu' söylediğini okudum. Ama bence genç insanları sivillere karşı adaletsiz bir savaşa gönderirseniz, böyle bir şeyin olmasına şaşırmamalısınız." dedi.

Okulları, evleri yok etmenin veya masum sivilleri gıda toplarken vurmanın, Hz İsa heykelini parçalamakla aynı zalimlik olduğunu ve bunun tek bir askerin yaptığı yanlış olmadığını belirten Broers, "Bu, adaletsiz şeyler yapan bir asker ordusu için yansıma aslında. Bu, var olan hukuksuzlukların sadece bir devamı." diye konuştu.

Broers, İsrail'in Filistin'deki Hristiyan topluluğuna, din görevlilerine ve Hristiyanlık mirasına yönelik saldırılarının ve düşmanlığının daha geniş bir eğilimin parçası olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

"(İsrail) insanlığa saldırıyor"

Broers, İsrail'in önüne çıkan her şeyi hedef aldığına işaret ederek "Bence tüm insanlığa düşmanlar ve İsrail hükümetinin yaptığı gibi suçlar işlerseniz, tüm insanlığı incitmiş olursunuz. (İsrail) insanlığa saldırıyor ve Gazze'deki, Batı Şeria'daki Filistinlilerin insanlığını yok ediyor." yorumunu yaptı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Lübnan'a taşıdığına dikkati çeken Broers, Lübnan'da yaşananları, "İsrail'in Gazze'deki nefretinin yansıması" olarak nitelendirdi.

Broers, Hz. İsa heykelinin parçalanmasının haçın kutsallığından daha büyük değerlerin ihlali olduğunu söyleyerek "Batı medeniyetlerinin uluslararası hukuk için ayağa kalkması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa hükümetlerinin ayağa kalkmasını umardım. Batı medeniyeti İsrail'i muhatap alarak 'Bu yanlış, bu temelden yanlış' demeli." ifadelerini kullandı.

Heykele saldıran İsrailli askerin öfkesini dışarı vurduğunun ve bu hadisenin münferit bir olay olarak görülemeyeceğinin altını çizen Broers, "Buna 'Bir askerin bireysel yanlışı' demek saçmalık. O sistemik bir şiddetin içinde hareket ediyor ve bunun bir parçası" dedi.

Askerin "kör öfke" içinde hareket ettiğini ve kendi hayal kırıklığını dışa vurduğunu belirten Broers, "Bir heykeli yok edecek kadar çaresiz hale nasıl gelebilirsiniz? İsrailli asker aynı zamanda kendi hayal kırıklığını dışa vuruyor. Netanyahu hükümeti kendi askerlerini de insanlıktan çıkarıyor." diye konuştu.

Broers, bazı Hristiyan çevrelerinin bunu "münferit bir olay" olarak görmesine karşı çıktığını kaydederek "Bu benim için önemli. Teolojik olarak konuşursak, parçalanan heykelin tepkisizliği, şiddet döngüsünü kırmamız gerektiğine işaret ediyor. Bu, son derece acı verici ve aynı zamanda şiddet üstüne şiddetin işe yaramadığının bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

