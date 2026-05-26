İsrail Askerleri Ampüte Filistinliyi Gözaltına Aldı

26.05.2026 23:07
El Halil'de yaşlı bir Filistinli, İsrail askerleri tarafından zorla gözaltına alındı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde ampüte ve yaşlı bir Filistinliyi zorla gözaltına aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin yaşlı ve ampüte bir Filistinliyi yaka paça sürükleyerek gözaltına aldığı görülüyor.

Filistinli adamın, geçen yıl Mesafir Yatta'da Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli tarafından vurulması sonucu bacağını kaybettiği bildirildi.

Sosyal medyada, ampüte Filistinlinin, İsrail askerlerince kol ve bacaklarından tutularak sürüklendiği görüntüler yer aldı.

İsrail askerlerinin Filistinlinin koltuk değneklerine de el koyduğu görülen görüntülerde, yaşlı adamın gözaltına alınmamak için direndiği ancak fiziksel durumu nedeniyle askerlere karşı koyamadığı dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi de zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA

