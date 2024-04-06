İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3'ü kadın 45 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskın ve gözaltılarına devam ettiği bildirildi.
İsrail askerlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 3'ü kadın 45 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.
Gözaltıların El Halil, Cenin, Nablus, Tubas, Tulkerim, Ramallah, Eriha kentlerinde yoğunlaştığı ayrıca Kudüs'te Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi'nde namaz kıldıktan sonra gözaltına alınanları da kapsadığı ifade edildi.
İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 80'e yükseldiği bildirildi.
7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
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