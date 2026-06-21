İsrail Askerleri El Halil'de 2 Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika
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İsrail Askerleri El Halil'de 2 Filistinliyi Yaraladı

21.06.2026 21:10
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El Halil'de İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, askerler, El Halil yakınlarındaki Şuyuh el-Arrub köyünde Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda 2 Filistinli yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri El Halil'de 2 Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika

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