İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 2 Filistinliyi yaraladı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, askerler, El Halil yakınlarındaki Şuyuh el-Arrub köyünde Filistinlilere ateş açtı.
Saldırıda 2 Filistinli yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail Askerleri El Halil'de 2 Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika
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