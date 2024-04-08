İsrail askerleri Filistinli yazarın taziye çadırına baskın düzenledi

Güncel

İsrail askerleri, İsrail hapishanelerinde 38 yıllık tutukluluğunun ardından dün hayatını kaybeden Filistinli yazar Velid Dakka'nın ölümü sebebiyle kurulan taziye çadırına baskın düzenleyerek saldırdı.

Filistinli Esirler Cemiyeti'nin açıklamasına göre, İsrail askerleri, bu akşam, Baka el-Garbiyye'deki Dakka'nın ailesi ve sevenlerinin bulunduğu taziye çadırına baskın düzenledi.

İşgalcilerin yaklaşık 40 yıldır Dakka'ya ve ailesine yönelik uyguladığı taciz, işkence, intikam, mahrumiyetle yetinmediği belirtilen açıklamada, ölümünden sonra da Dakka'nın ailesine benzeri taciz ve saldırıları sürdürerek hegemonya kurma çabasını sürdürdüğü kaydedildi.

Cemiyetin açıklamasında baskın ve saldırının içeriği ve sonuçlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Dün Dakka'nın vefat ettiğine dair yapılan açıklamaya rağmen cenazesinin durumuna dair İsrail yönetiminden henüz bir cevap alınamadığı vurgulandı.

Filistin'deki Fetih Hareketi, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, Ulusal Girişim Hareketi ve Filistinli Esirler Cemiyeti dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 1986'dan bu yana İsrail cezaevlerinde tutulan kanser hastası 62 yaşındaki Velid Dakka'nın, Tel Aviv yakınlarındaki Assaf Harofeh Hastanesinde yaşamını yitirdiği belirtilmişti.