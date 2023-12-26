İsrail Askerleri Gazze\'de Öldürüldü

İsrail ordu radyosu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde iki İsrail askerinin, İsrail'e ait tanktan açılan ateş sonucu öldürüldüğünü bildirdi.

Ordu radyosunda yer alan haberde, İsrail'e ait bir tankın kasım ayında Gazze Şeridi'nde içerisinde İsrail askerlerinin olduğu bir binanın ikinci katını hedef aldığı belirtildi.

Haberde, "şüpheli hareketler görüldüğü" için İsrail tankının ateş açtığı binada 2 askerin öldürüldüğü ifade edildi.

İki İsrail askerinin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırının tam olarak Gazze'nin hangi bölgesinde yaşandığına ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu daha önce de birkaç kez Gazze'deki bazı askerlerinin "dost ateşiyle" öldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu radyosunun 12 Aralık'ta askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Gazze'deki kara saldırılarında 20 İsrail askerinin "dost ateşi" sonucu öldüğü kaydedilmişti.

Yanlışlıkla vurulan asker sayısının, Gazze'deki çatışmalarda ölen 100'den fazla İsrail askerinin yaklaşık beşte birini oluşturduğuna işaret edilen haberde, 13 askerin Filistinli direnişçi zannedildiği için öldürüldüğü belirtilmişti.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 159'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 492'ye yükseldi.