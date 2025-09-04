İsrail Askerleri Ürdün'e Yasa Dışı Girdi - Son Dakika
İsrail Askerleri Ürdün'e Yasa Dışı Girdi

04.09.2025 23:49
İsrail askerleri, komutan izni olmadan Ürdün'e geçip sorgulanarak geri gönderildi.

İsrail askerlerinin geçen hafta Ürdün'e yasa dışı girdiği, gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra geri gönderildiği ortaya çıktı.

İsrail, Orta Doğu'da ülkelere yönelik tacizlerine devam ediyor. Son olarak Haaretz gazetesinin haberine göre, bir grup İsrail askeri, ülkenin güneyindeki Arava Çölü bölgesindeki sınırı geçerek Ürdün'e girdi.

İSRAİL ASKERLERİ ÜRDÜN'E GİRDİ

Komutanlarının izni ve bilgisi olmaksızın Ürdün'e girdiği belirtilen İsrail askerleri, birkaç yüz metre boyunca ilerledi.

İsrail askerleri, bölgede devriye gezen Ürdün askerleri tarafından durdurulduktan sonra sorgu için askeri kampa götürüldü. Birkaç saat boyunca sorgulanan İsrail askerleri, geri gönderildi.

İSRAİL ORDUSU BİLGİ VERMEYİ REDDETTİ

İsrail ordusu, bir grup askerinin yasa dışı olarak Ürdün'e geçtiğini Haaretz'e doğruladı. Askerlerin hangi birlikte görev yaptığı veya sınırı neden geçtikleri konusunda ise bilgi vermeyi reddetti. Abu Dabi merkezli Sky News Arabia televizyonu Ürdün'e giren İsrail askeri sayısını sekiz olarak açıkladı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Ürdün, Dünya, Son Dakika

