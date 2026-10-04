İsrail askerleri ve gaspçılar Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 63 bin saldırı yaptı - Son Dakika
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İsrail askerleri ve gaspçılar Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 63 bin saldırı yaptı

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Filistin komisyonu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail askerlerinin ve gaspçıların 63 bin saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu süreçte gaspçı saldırılarında 66 Filistinli ölürken, İsrail makamları son 30 yılın en yüksek rakamı olan 64,2 bin dönüm araziyi müsadere etti.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Kudüs dahil Batı Şeria'da Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik yaklaşık 63 bin saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun konuya ilişkin açıklamasına göre, 3 yıllık süre zarfında İsrail askerlerinin 48 bin 174, İsrailli gaspçıların ise 14 bin 742 saldırısı kayda geçti.

Söz konusu saldırılar El Halil (10 bin 840 saldırı), Ramallah-El-Bire (10 bin 594 saldırı), Nablus (10 bin 261 saldırı) ve Kudüs'te (7 bin 315 saldırı) yoğunlaştı.

İsrailli gaspçıların saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 66 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrailli gaspçılar bu süre zarfında Filistinlilerin topraklarını ve mülklerini bin 182 defa kundakladı, yaklaşık 100 bini zeytin ağacı olmak üzere 147 bin 111 ağacı söktü ya da tahrip etti, köylere ve bedevi topluluklara yönelik 376 saldırı gerçekleştirdi ve hayvancılık temelli 211 yeni kaçak yerleşim kurdu.

İsrail askerleri ise bin 894'ü ev olmak üzere 5 bin 59 yapı ve tesisi yıkarken, Kudüs bin 244 yıkımla başı çekti. Ayrıca 2 bin 133 yapı için yıkım ya da inşaatı durdurma kararı çıkarıldı.

Aynı süre zarfında İsrail makamları, askeri el koyma emirleri ve "devlet arazisi" ilanlarıyla 64,2 bin dönümlük Filistin arazisini müsadere etti. Bu rakam, son 30 yılın en yüksek rakamı olarak kayda geçti.

Batı Şeria ve Kudüs'te on binlerce konutluk 415 yerleşim planı hazırlanırken İsrail makamları, Doğu Kudüs'teki "E1" projesi de dahil olmak üzere 15 bin 760 yeni yerleşim birimi inşası için 97 ihale açtı.

İsrail'in uygulamalarının, fiili durumu aşarak ilhakı dayatmayı amaçlayan bir mevzuat sistemine doğru ilerlediğine işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma yerleşim birimlerinin genişletilmesine yönelik finansmanın durdurulması ve bunun faillerinden hesap sorulması için gereken tedbirleri alma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail askerleri ve gaspçılar Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 63 bin saldırı yaptı - Son Dakika
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