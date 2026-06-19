İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Saldırı - Son Dakika
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İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Saldırı

19.06.2026 21:57
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Batı Şeria'da İsrail askerleri 4 Filistinliyi gözaltına alırken, 1 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında 1 Filistinli yaralanırken 4'ü de gözaltına alındı.

İsrail askerlerinin saldırılarının adresi Batı Şeria'nın Cenin, Nablus ve Beytüllahim kentleri oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, askerler, Cenin'in güneyindeki Yabed kasabasına baskın düzenleyerek 23 yaşındaki bir genci gözaltına aldı ve aracına zarar verdi.

Askerler, Beytüllahim'in güneyindeki Birek Süleyman (Süleyman'ın Göletleri) adı verilen turistik bölgede de 3 genci gözaltına aldı.

Askerler ayrıca Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında bir genci darbederek hastanelik etti.

Öte yandan Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler de Beyta kasabası Harayig bölgesinde bir eve baskın düzenledi.

İsrailliler, Beytüllahim'in doğusundaki Kisan köyünde ise yaklaşık 20 zeytin ağacına zarar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Saldırı - Son Dakika

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