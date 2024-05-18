İsrail askerlerinin aileleri savaşı durdurma çağrısı yapıyor - Son Dakika
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İsrail askerlerinin aileleri savaşı durdurma çağrısı yapıyor

İsrail askerlerinin aileleri savaşı durdurma çağrısı yapıyor

Gazze'de savaşan İsrail askerlerinin aileleri, Binyamin Netanyahu hükümetine savaşı durdurma çağrısında bulundu. İsrailli anne, çocuklarının hayatlarının riske atılmasının ve feda edilmesinin anlamına geldiğini belirterek savaşın devam etmesine karşı çıktı. Aileler, hükümetten Gazze'deki savaşı durdurmasını ve askeri operasyona devam etmemesini istiyor.

18.05.2024 11:14
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Gazze'de savaşan İsrail askerlerinin aileleri, Binyamin Netanyahu hükümetine savaşı durdurma çağrısında bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta savaşan kara komando birliğindeki bir askerin annesiyle yaptığı röportajı yayımladı.

Sayıları 1000'i aşan asker ailesi adına konuştuğunu belirten İsrailli anne Gazze'deki savaşın devam etmesinin, çocuklarının hayatlarının riske atılması ve feda edilmesi anlamına geldiğini ve bu savaştan çıkış olmadığını kaydetti.

Anne, "Bu savaşta bir asker annesi olma deneyimi dayanılmaz, özellikle de bu savaşın hiçbir yönü, amacı veya stratejisi olmadığını bildiğinizde." ifadesini kullandı.

Ailelerin ve asker çocuklarının Netanyahu hükümetine olan güvenlerini yitirdiğine dikkati çeken anne, temsil ettiği asker ailelerinin, hükümetten "Gazze'deki savaşı durdurmasını ve hiçbir işe yaramayacağı için Refah'taki askeri operasyona devam etmemesini" istediğini dile getirdi.

Anne, savaşın sona ermesini talep eden ailelerden imza toplandığını belirtti.

İsrail'de muhalefet ile esirlerin aileleri, Gazze'deki savaşın sona ermesini ve esirlerin evlerine geri dönmesini sağlayacak bir takas anlaşması yapılmasını talep ederken Netanyahu, Gazze'deki askeri operasyonun "hedeflere ulaşılana kadar" devam edeceğini söylüyor.

Kaynak: AA

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