İsrail askerlerinin baskınlarında 1 Filistinli yaralandı, çok sayıda gözaltı - Son Dakika
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İsrail askerlerinin baskınlarında 1 Filistinli yaralandı, çok sayıda gözaltı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladığı, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 10 bin 200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Ayrıca İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 636 Filistinli hayatını kaybetti.

21.08.2024 11:17
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladığı, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, Tulkerim ve Ramallah kentlerine bir dizi baskın düzenledi.

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Nablus ve Eski Şehir beldesi ile Cenin ve Tulkerim'de olaylar çıktı ve bölgede patlama sesleri duyuldu.

Baskınlar sırasında İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açtığı, bölgeden çekilmeden önce de baskın düzenlediği evlerden çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Kalkilya'daki baskında da Filistinli bir kadının gözaltına alındığı aktarıldı.

Filistin Kızılayı ise Nablus'ta baskında Filistinli bir gencin yaralandığını ve tedavi için hastaneye sevk edildiğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 10 bin 200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Ayrıca İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 636 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin baskınlarında 1 Filistinli yaralandı, çok sayıda gözaltı - Son Dakika

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