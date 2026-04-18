İsrail Askerlerinin Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Şeria'da yaşlı bir kadın İsrail tarafından darbedildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da yaşlı bir kadını darbettiği, İsrail askerlerinin ise 6 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrailliler El Halil kentinin doğusundaki Vadi Hannis bölgesinde çiftçilere saldırdı.

Saldırıda yaralanan yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri ise kadının 3 oğlunu gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail askerleri, Nablus'un doğusundaki Beyt Decen köyünde bir genci darbederek gözaltına aldı.

Askerlerin, Nablus'un doğusunda ise 2 gün önce serbest bırakılan bir Filistinliyi yeniden gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde de bir Filistinliyi tarlasını sürerken gözaltına aldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig’de Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de
Tedesco’dan istifa sorusuna cevap Tedesco'dan istifa sorusuna cevap
Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir
Asayiş artık berkemal değil Yeşilçam’ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti Asayiş artık berkemal değil! Yeşilçam'ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

23:26
Bursa’nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı
23:14
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
23:08
Nazilli’de fen lisesi pansiyonunda yangın çıktı
Nazilli'de fen lisesi pansiyonunda yangın çıktı
22:59
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı
22:21
Adana’da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
Adana'da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
22:16
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 00:36:58. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.