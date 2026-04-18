Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da yaşlı bir kadını darbettiği, İsrail askerlerinin ise 6 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrailliler El Halil kentinin doğusundaki Vadi Hannis bölgesinde çiftçilere saldırdı.
Saldırıda yaralanan yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı.
İsrail askerleri ise kadının 3 oğlunu gözaltına aldı.
Öte yandan İsrail askerleri, Nablus'un doğusundaki Beyt Decen köyünde bir genci darbederek gözaltına aldı.
Askerlerin, Nablus'un doğusunda ise 2 gün önce serbest bırakılan bir Filistinliyi yeniden gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde de bir Filistinliyi tarlasını sürerken gözaltına aldı.
???????
Son Dakika › Güncel › İsrail Askerlerinin Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?