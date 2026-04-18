İsrail Askerlerinin Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da yaşlı bir kadını darbettiği, İsrail askerlerinin ise 6 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrailliler El Halil kentinin doğusundaki Vadi Hannis bölgesinde çiftçilere saldırdı.

Saldırıda yaralanan yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri ise kadının 3 oğlunu gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail askerleri, Nablus'un doğusundaki Beyt Decen köyünde bir genci darbederek gözaltına aldı.

Askerlerin, Nablus'un doğusunda ise 2 gün önce serbest bırakılan bir Filistinliyi yeniden gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde de bir Filistinliyi tarlasını sürerken gözaltına aldı.

