İsrail ateşkese rağmen Deyr el-Belah'ta bir Filistinliyi öldürdü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ateşkese rağmen Deyr el-Belah'ta bir Filistinliyi öldürdü, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırılarda bir Filistinli öldü, 2'si kadın biri çocuk 3 kişi yaralandı. Megazi Kampı'nda yerinden edilenlerin bulunduğu nokta ve Bureyc Kampı'ndaki siviller ateş altına alındı, güney ve kuzeyde saldırılar sürdü.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti, 2'si kadın biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine bağlı Masdar beldesinde 40 yaşındaki İbrahim Muhammed Ebu Haşşan isimli Filistinliye ateş açtı.

İsrail askerlerinin saldırısında boynundan vurulan Ebu Haşşan, yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah kentindeki Megazi Mülteci Kampı'nda ise yerinden edilenlerin bulunduğu noktaya İsrail ordusuna bağlı zırhlı araçlardan ateş açılması sonucu 2'si kadın, biri çocuk, 3 Filistinli yaralandı.

Bureyc Mülteci Kampı'nda da İsrail zırhlı araçlarından sivil yerleşim yerlerine doğru yoğun ateş açıldı.

İsrail ordusu ayrıca kentin çeşitli bölgelerine topçu atışıyla saldırılar düzenledi.

Güney ve kuzeyde de saldırılar sürdü

Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyindeki bölgelere de saldırılar devam etti.

Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Han Yunus ile Refah kentleri ile kuzeydeki Şucaiyye ve Tuffah mahallerinde de sivil yerleşim yerleri topçu atışı ve zırhlı araçlarla hedef alındı.

Söz konusu saldırılarda can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin henüz bilgi alınamadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1471 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 189 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 254'e, yaralı sayısının ise 175 bin 306'ya ulaştığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA
Savaş ve Çatışmaİsrail OrdusuOrta DoğuGüncelİsrailÇocukDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü Ukrayna’dan BM’ye “acil toplanma“ çağrısı Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye "acil toplanma" çağrısı
Bir anda karşılarına dikildi Kamp yapan kadınların korku dolu anları Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları
Sigaraya yeni yasaklar Bu alanlarda içilemeyecek Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
12:38
Tepki çeken “Hayırlı olsun“ ziyareti Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
Tepki çeken "Hayırlı olsun" ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
11:19
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 13:19:12. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail ateşkese rağmen Deyr el-Belah'ta bir Filistinliyi öldürdü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei