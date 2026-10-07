İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırmaya devam etti, 2 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırmaya devam etti, 2 Filistinli hayatını kaybetti

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Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor; daha önce yaralanan biri sivil savunma görevlisi olan 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Cibaliya'daki bombalamada 2 Filistinli, Han Yunus'ta ise bir kız çocuğu yaralandı.

İsrail ordusunun daha önce Gazze'de yaraladığı, biri sivil savunma görevlisi olan 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de varılan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Bölgedeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail saldırısında Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yakınında yaralananları kurtarmaya çalışırken kendisi de yaralanan sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, insani görevini yerine getirirken hayatını kaybeden personeli için taziye mesajı yayımladı.

Ayrıca, İsrail ordusunun Cibaliya'da Ebu Hüseyin Okulu çevresini bombalaması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail'in geçen ay yaraladığı Nemr Ahmed isimli Filistinli genç de hayatını kaybetti.

Han Yunus'un batısında İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açması sonucu bir kız çocuğu yaralandı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un çeşitli bölgelerine de yoğun bir şekilde ateş açtı, "Sarı Hat"ın doğusunda kalan bazı bölgeleri de bombaladı.

İsrail hücum botları da Refah kenti sahilinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açtı.

İsrail tankları, Refah ve Han Yunus'taki Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı.

Han Yunus'un doğu ve kuzeydoğu kesimleri ile Gazze kentinin doğu kesimlerinde İsrail ordusu bina yıkımlarını sürdürdü.

Kaynak: AA
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