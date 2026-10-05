İsrail ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte saldırdı, 6 kişi öldü, 26 yaralandı - Son Dakika
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İsrail ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte saldırdı, 6 kişi öldü, 26 yaralandı

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye son 24 saatte saldırı düzenledi; saldırılarda 6 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 1460 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 116 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1460 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 5 bin 116 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 836 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 243'e, yaralı sayısının 175 bin 232'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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