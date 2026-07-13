İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor

13.07.2026 18:50
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İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze'de sivillerin sığındığı çadırları hedef aldı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarında yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal eden saldırılarına devam ettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırı hava saldırısıyla hedef aldığı aktarılan haberde, söz konusu saldırıda yaralanan bazı Filistinlilerin Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinde toplanan bir grup vatandaşı da hava saldırısıyla hedef aldığı bildirilen haberde, saldırıda biri ağır çok sayıda yaralının hastaneye ulaştırıldığı paylaşıldı.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Filistinli bir gencin üzerine ateş açarak yaraladığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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