İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırıyor

25.05.2026 19:45
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın Sur kentine hava saldırıları düzenliyor. Hizbullah'ı hedef alıyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresine hava saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'da işgal ettiği alanlar dışında kalan Sur kenti ile çevresinin hava saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların Hizbullah altyapısına yönelik olduğu ileri sürüldü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bir süre önce İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresindeki mülteci kampları ile Reşidiye bölgesini saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre de İsrail savaş uçakları Sur kentinde bir dizi hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçakları, Sur'daki sanayi bölgesinde yer alan el-Bas-Maaraka Kavşağı'nı hedef alırken, kentteki "Mesekim Şaabiyye" bölgesinde daha önce tehdit edilen bir binaya da hava saldırısı gerçekleştirdi.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Sur çevresindeki Maşuk beldesinde de ikinci kez şiddetli hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

