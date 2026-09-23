İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini bombaladı, Merceyun Ovası'na 5 mermi düştü - Son Dakika
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İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini bombaladı, Merceyun Ovası'na 5 mermi düştü

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İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi. NNA'ya göre Merceyun Ovası'ndaki arıtma tesisi yakınına 5 top mermisi düştü, Doğu Zavtar'da fosfor mühimmatı kullanıldı ve yangınlar çıktı.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Tebnin beldesinin çevresindeki Selatin bölgesi ile Kantara beldesini hedef aldı.

İsrail topçuları da gün içerisinde güneydeki Merceyun Ovası'nın orta kesimini, Doğu Zavtar ile Mifedun beldeleri arasındaki Ayn es-Semahiye bölgesini, Doğu Zavtar'daki izcilik yerleşkesinin çevresini ve Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesinin çevresini bombaladı.

Merceyun Ovası'nda yer alan arıtma tesisi yakınına 5 top mermisi düştüğü kaydedildi.

Doğu Zavtar çevresinde İsrail'in topçu saldırılarında fosfor mühimmatı da kullanıldığı ve bölgede yangınlar çıktığı aktarıldı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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