İsrail Bankalar Birliği, İngiltere'nin E1 projesine yaptırım riskine dikkat çekti - Son Dakika
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İsrail Bankalar Birliği, İngiltere'nin E1 projesine yaptırım riskine dikkat çekti

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İsrail Bankalar Birliği raporu, İngiltere'nin yasa dışı yerleşimlere olası yaptırımlarının bankaları etkileyebileceği uyarısını içeriyor. Raporda, bankaların E1 projesi ihalelerine katılmak isteyen müteahhitlere garanti verip vermeyeceği konusunu açıklamayı reddettiği belirtildi.

İsrail bankalarının, işgal altındaki Batı Şeria'da inşa edilen yasa dışı yerleşim yerlerine sağladıkları finansmandan dolayı İngiltere'nin yaptırımlarına maruz kalmaktan endişe duyduğu bildirildi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre İsrail Bankalar Birliği tarafından hazırlanan raporda, İsrail finans kuruluşlarının İngiltere'nin muhtemel yaptırımlarından etkilenebileceği uyarısında bulunuldu.

İngiltere yaptırımlarının, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinin inşasına ve finansmana katkı sağlayan tarafları da kapsayabileceğine işaret edilen haberde muhtemel yaptırımların "şiddet eylemlerinde bulunan yerleşimcilerle sınırlı kalmayacağı" ifade edildi.

Batılı ülkelerin projeye katılmaya karşı uyarılarına vurgu yapılan haberde, İsrail bankalarının yasa dışı E1 yerleşim projesine ilişkin tutumunu da yer verildi.

Bankaların, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan proje kapsamında açılan inşaat ihalelerine katılmak isteyen müteahhitlere garanti verip vermeyecekleri konusunda açıklama yapmayı reddettiği belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrail Bankalar Birliği temsilcilerinin, Merkez Bankası ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirerek, muhtemel yaptırımlarla ilgili endişelerini dile getirdikleri aktarıldı.

İsrail Merkez Bankası da yaptığı açıklamada, yaptırım tehditlerinden duyduğu ciddi endişeye işaret ederek, "senaryo ve sonuçların yelpazesinin geniş olduğunu" belirtti.

Aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 12 ülke, 8 Eylül'de işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacağını açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, yasakla ilgili yasal düzenlemenin 6-9 ay içinde tamamlanacağını ve yasağın yürürlüğe gireceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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