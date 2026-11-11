İsrail Başbakanlık Ofisi, 4 milyar dolarlık yardımın kademeli azaltılacağını savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail Başbakanlık Ofisi, 4 milyar dolarlık yardımın kademeli azaltılacağını savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağı açıklamasının aksine yardımların kademeli azaltılacağını savundu. Ofis, Netanyahu'nun 1996'da 1.2 milyar dolarlık ABD desteğinin kademeli sonlandırılacağını söylediğini ileri sürdü.

İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağı yönündeki açıklamasının aksine, yardımların kademeli olarak azaltılacağını savundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 1996'da 1.2 milyar dolarlık Amerikan mali desteğinin kademeli olarak sonlandırılacağını söylediği ve bunun gerçekleştiği ileri sürüldü.

Netanyahu'nun 1996'dan 30 yıl sonra bu sene "İsrail'in ABD askeri yardımını kademeli olarak sonlandırabilecek bir ekonomiye sahip olduğunu" kaydettiği belirtilen açıklamada, Trump'ın ifadelerinin aksine yardımların kademeli olarak sonlandırılacağına işaret edildi.

Açıklamada, İsrail ve ABD'nin yardımdan ortaklığa adım attığı, bunun Netanyahu ile Trump'ın ortak adımı olduğu öne sürüldü.

"Artık İsrail'e para vermeyeceğiz"

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da, ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda anlaşmaya varıldığını aktaran Trump, "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği gün açıkladığı "beklenmedik" kararın, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordu kademelerinde şaşkınlığa yol açtığını aktarmıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpABD BaşkanıBaşbakanlıkOrta DoğuDiplomasiPolitikaSavunmaEkonomiGüncelİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas’ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi Sivas'ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Görüntü gece yarısı kaydedildi Herkes bu kangaldan yavru istiyor Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
Müzik tartışmasında kan aktı 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü Müzik tartışmasında kan aktı! 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü
20:47
Real Madrid’den Arda Güler için çılgın plan 800 milyon euroluk hamle
Real Madrid'den Arda Güler için çılgın plan! 800 milyon euroluk hamle
20:15
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 21:15:10. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Başbakanlık Ofisi, 4 milyar dolarlık yardımın kademeli azaltılacağını savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android