İsrail basını, Şin Bet'in seçim müdahalesi dosyasında somut delil bulamadığını yazdı - Son Dakika
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İsrail basını, Şin Bet'in seçim müdahalesi dosyasında somut delil bulamadığını yazdı

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Haaretz'e göre Şin Bet, seçimlere dış müdahale iddialarını destekleyecek somut delil sunamadı. Onlarca kişinin sorgulandığı soruşturmada iddiayı doğrulayan kanıta ulaşılamadığı, üst düzey yetkililerin sürecin ceza soruşturmasına dönüşmeyeceğini bildiği belirtildi.

İsrail basını, iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in (Şabak), son seçimlere dış güçlerin müdahale ettiğine dair iddiaları destekleyecek somut bir delil sunamadığını ve üst düzey yetkililerin bu sürecin ceza soruşturmasına dönüşmeyeceğinin farkında olduğunu yazdı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'deki son seçimlere yabancı bir gücün müdahale ettiği ve Arap partilerine yasa dışı fon aktarıldığı iddialarına yönelik açılan soruşturmanın öncülüğünü yürüten Şin Bet Başkanı David Zini, seçimleri Arap partileri lehine etkilemek amacıyla genellikle Katar olduğu söylenen bir dış güç tarafından yaklaşık 35 milyon dolara denk gelen 100 milyon şekillik bir fonun aktarılmış olabileceğini öne sürdü.

Haberde, söz konusu dosyanın kesinlikle bir güvenlik meselesi olmadığı ve adli bir suç unsuru taşıyıp taşımadığının bile son derece şüpheli olduğu vurgulandı.

Müfettişlerin şu sıralarda yabancı bir ülkeden değil, Filistin yönetiminden Arap partilerine en fazla birkaç yüz bin şekellik olası bir para transferi ihtimalini incelediği belirtilen haberde, soruşturma kapsamında şu ana kadar onlarca kişinin sorgulanmasına rağmen bu iddiayı doğrulayacak hiçbir kanıta ulaşılamadığı ifade edildi.

Haberde ifadelerine yer verilen üst düzey yetkili ise süreci şu sözlerle özetledi:

"Elimizde somut hiçbir temeli olmayan istihbarat bilgilerinden başka bir şey yok. Zini'nin bizzat kendisi hariç herkes bu olayın bir ceza soruşturmasına evrilmeyeceğini açıkça görüyor."

Sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Netanyahu'nun partisi Likud başta olmak üzere aşırı sağcı partiler, İsrail vatandaşı Arapların seçimlerde elde ettiği başarı üzerine Katar'ın Arap seçmenlerin katılım oranını artırmaya yönelik çabaları finanse ettiğini ileri sürmüş, iddialar üzerine soruşturma açılmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA
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