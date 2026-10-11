İsrail basını, Tel Aviv'in IMEC endişesini ve Türkiye'nin ABD temaslarını yazdı

İsrail basını, Tel Aviv'in, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun (IMEC) dışında kalması halinde stratejik önemini yitirmekten endişe ettiğini bildirdi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, Türkiye'nin koridorun İsrail üzerinden geçmesini önlemek için ABD nezdinde diplomatik temaslar yürüttüğü aktarıldı.

Haberde, Mısır'ın IMEC projesiyle Süveyş Kanalı'ndan elde ettiği geliri kaybetme ihtimalinden rahatsız olduğu, Suriye'nin ise rotanın Hayfa yerine kendi limanlarına bağlanmasını istediği kaydedildi.

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, Kanal 13'e yaptığı açıklamada, koridorun İsrail'i baypas ederek Doğu ile Batı'yı birbirine bağlaması halinde ülkesinin Orta Doğu'daki tüm lojistik ve stratejik avantajını kaybedeceğini belirtti.

Eiland, İsrail'in dışlanması ihtimaline ilişkin "Ekonomik faturası çok ağır olur, kayıplar yüksek olur ve İsrail'in stratejik konumu gerilemeye başlar. Bu, birkaç yılda telafi edilebilecek bir durum değil çünkü onlarca yılı kapsayan bir yatırım projesi." dedi.

İsrail Limanları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hezi Halavia, İsrail'deki mevcut bürokratik süreçlerin projenin ilerleyişini yavaşlattığına dikkati çekerek, bölgesel aktörlerin bu engellerden muaf şekilde daha hızlı karar alıp uyguladığını ifade etti.

Eski İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, Türkiye'nin bölgesel diplomasi ve politika üzerindeki ağırlığının projenin mevcut yapısını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Marom, "Bu direniş eksenine liderlik eden taraf en başta Türkiye'dir. Türkiye, bütün İslam dünyasında bir hegemonya kurmak istiyor ve elbette, Türkiye'nin tamamen bir uzantısı haline gelmiş olan Suriye gibi başka aktörler de var." ifadelerini kullandı.

İsrail'de ulusal güvenlik kurumlarına danışmanlık veren MIND Israel düşünce kuruluşunun araştırmacısı Noa Shustherman Dvir ise Tel Aviv yönetiminin süreçleri ilerletmekte oldukça pasif kaldığının altını çizerek IMEC'in dışında kalmasının ülkesini küresel ticarette "dışlanmış bir aktör" konumuna düşüreceğini vurguladı.

IMEC Projesi

Hindistan, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği (AB), Eylül 2023'te ticaret, enerji transferi ve dijital bağlantıyı geliştirmeyi amaçlayan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.

Proje, Hindistan'ı Batı Asya ve Orta Doğu'ya bağlayan "Doğu Koridoru" ile bölgeyi Avrupa'ya bağlayan "Kuzey Koridoru" olmak üzere iki ana rotadan oluşuyor.

Güzergah, Hindistan'ın Mumbai kentinden deniz yoluyla BAE'deki Dede Limanı'na, ardından demir yoluyla BAE, Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden İsrail'in Hayfa Limanı'na, oradan da deniz yoluyla Yunanistan'ın Pire Limanı'na ve kara yoluyla Avrupa'ya uzanıyor.

IMEC Limanlar Kulübü ise Hindistan ve Fransa limanları arasında şubat ayında imzalanan mutabakat zaptının ardından mayıs ayında resmen faaliyete geçirilmişti.