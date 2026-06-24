İsrail, Batı Şeria'da 15 Filistin Evini Yıktı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Velce beldesinde inşası süren Filistinlilere ait 15 eve "ruhsatsız yapı" gerekçesiyle durdurma kararı tebliğ ettiği bildirildi.

Velce Köy Meclisi Başkanı Hıdır el-Arac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin köye baskın düzenlediğini ve kuzeydeki "Hallet es-Semek" bölgesinde konuşlandığını söyledi.

Arac, askerlerin 15 eve, "ruhsatsız inşaat" gerekçesiyle durdurma bildirimi verdiğini ifade etti.

Aynı bölgede İsrail güçlerinin tarımsal amaçlarla kullanılan iki yapı ile bir beton duvarı da yıktığı aktarıldı.

Arac, yıkılan yapıların tarım faaliyetlerinde kullanılan iki "karavan tipi" küçük yapı olduğunu belirtti.

Filistin makamları, Tel Aviv'in, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yeni yerleşim alanları açmak ve mevcut olanları genişletmek amacıyla Filistinlilere ait binaları ve yapıları yıktığını ya da devam eden inşaatları durdurduğunu ifade ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporuna göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sadece mayıs ayında Batı Şeria'da 70 yıkım operasyonu gerçekleştirdi.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.