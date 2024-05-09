İsrail ordusu, Batı Şeria\'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah, el Halil, Cenin, Selfit ve Kudüs kentlerinde aralarında daha önce serbest bırakılmış tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Böylece, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 665'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in son dönemde serbest bırakılan Filistinlileri gözaltına almayı artırdığı, baskın yaptığı bölgelerdeki altyapıya ve mülklere zarar verdiği, Filistinlileri darbettiği ve evlerini tahrip ettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.