İsrail, Batı Şeria'da 3 Evi Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu Ramallah kentinin batı kesimindeki Beyt Lagiya beldesine buldozerler eşliğinde baskın düzenledi.

Bölgede Filistinlilere ait 3 ev ile bir tavuk kümesi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla İsrail güçlerince yıkıldı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

Filistin hükümetine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonuna göre İsrail, Batı Şeria'da 2025 yılında yaklaşık 1400 ev ile tesisi kapsayan 538 yıkım operasyonu gerçekleştirdi.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.