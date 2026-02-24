İsrail, Batı Şeria'da 45 Numaralı Otoyolu İnşa Etmeye Başladı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da fiili ilhaka doğru yeni bir adım olarak görülen 45 numaralı otoyolun inşasına başladı.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulaştırma Bakanı Miri Regev, 45 numaralı otoyolun asfaltlama çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Yaklaşık 400 milyon yeni İsrail şekeli (yaklaşık 130 milyon Amerikan doları) maliyetli projeye göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezinden İsrail'in merkezine uzanan bir yol inşa edilecek.

Yol projesi, Doğu Kudüs'ün Caba beldesi yakınlarında İsrail'in Binyamin Endüstri Bölgesi diye adlandırdığı yerden Hizma Kontrol Noktası'nı ve Doğu Kudüs'ün kuzey bölgelerini baypas ederek Kalendiya bölgesinden geçip İsrail'in içine uzanacak. Filistin beldesi Kalendiya'da güvenlik için dört köprü ve bir yer altı tüneli yapılacak.

Projenin amacı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan Yahudi yerleşimlerini güçlendirmek.

Aşırı sağcı bakan Smotrich, bunun stratejik bir adım olduğunu öne sürerek "Doğrudan bağlantı, sahadaki gerçekliği değiştiriyor ve fiili egemenliği uyguluyor. Öncülük ettiğimiz bu büyük gelişme, aslında Filistin devleti fikrini hedef alan bir engellemedir." sözleriyle projenin gerçek amacının ne olduğunu açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Regev de işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan Yahudi yerleşimlerini güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

İsrail son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da fiili ilhak sürecine işaret eden ve uluslararası hukuku ihlal eden kararlar almıştı.

Batı Şeria'nın 1967'deki işgalinden sonra ilk kez, özel mülkiyet olmayan arazileri "kamu arazisine" çevirme amacıyla "tapu kayıt süreci" başlatılması, Yahudi yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları türlü bahanelerle gasbetme "yetkisi" verilmesi, El Halil ve Beytüllahim'de Filistin yönetiminin yetkilerinin kısıtlanması bu ay İsrail'in aldığı kararlar olarak dikkati çekti.

Ayrıca, İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal ettiği 1967'den bu yana ilk kez, Filistin topraklarını gasbederek Kudüs'ün sınırlarını Batı Şeria'ya doğru genişletecek bir yasa dışı yerleşim kurma girişimini de başlatmıştı.