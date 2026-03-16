İsrail Batı Şeria'da 500 Dönüm Araziyi Gasbetti

16.03.2026 18:53
İsrailli saldırganlar, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500 dönüm araziye el koydu ve çitlerle çevirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde Filistinlilere ait 500 dönümlük araziye el koyarak çitlerle çevirdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrailli radikal bir grup, Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Ez-Zaviye ve Rafat beldeleri arasındaki bölgeye baskın düzenledi.

İsraillilerin, burada Filistinli Hamdullah Ebu Neba'ya ait bağ evini yıktıkları belirtildi.

Haberde, İsrailli grubun aynı bölgede gasbetmek amacıyla Filistinlilere ait 500 dönümden fazla alanı çitle çevirdikleri kaydedildi.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1125'ten fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı, yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

