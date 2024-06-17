İsrail, Batı Şeria'da 640 çocuğu gözaltına aldı ve işkence yaptı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 640 çocuğu gözaltına aldı ve işkence yaptı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 640 çocuğun gözaltına alındığı ve bazılarına işkence yapıldığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından en az 640 çocuğun gözaltına alındığı ve bazılarının hala hapiste tutulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 250 çocuğun işkence gördüğü ve Gazze Şeridi'nden alıkonulan bir grup çocuğun İsrail'in kuzeyindeki bir hapishanede tutulduğu ifade edildi. İsrail'in saldırılarında ise en az 37 bin 347 Filistinli öldürüldü, binlerce ölü hala enkaz altında kalmış durumda.

17.06.2024 21:17
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 640 çocuğu gözaltına aldığı, bazılarına da işkence yaptığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından en az 640 çocuğu gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, bu çocuklardan bazılarının serbest bırakıldığı, bazılarının ise hala hapiste tutulduğu kaydedildi.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 250 çocuğun işkence gördüğü aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden alıkonulan bir grup çocuğun da İsrail'in kuzeyinde bir hapishanede tutulduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin dün Ramallah'ta 7 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldığı, birkaç saat sonra serbest bıraktığı kaydedilen açıklamada, çocuğun darbedildiği ve kasıtlı olarak evinden çok uzak bir noktaya bırakıldığı vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 347 Filistinli öldürüldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 640 çocuğu gözaltına aldı ve işkence yaptı - Son Dakika

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