İsrail Batı Şeria'da Yerleşim Genişletiyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan bir yasa dışı yerleşimi genişletmek için 465 dönüm araziyi kamu arazisi ilan etti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 465 dönüm arazinin yasa dışı Givat Haroeh yerleşiminin genişletilmesi için kamulaştırıldığını duyurdu.

Yaklaşan seçimler öncesinde muhaliflerin Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri tahliye planları yaptığını öne süren aşırı sağcı bakan, kendilerinin işgal altındaki Filistin topraklarında fiili egemenliği güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Smotrich, kendisinin görevde olduğu sürece Filistin devletinin kurulamayacağını ileri sürdü.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Buna rağmen, Tel Aviv yönetimi son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria'da mevcut yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve yenilerinin inşasına hız verdi.