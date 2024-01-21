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İsrail, Batı Şeria'daki evleri vurdu - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'daki evleri vurdu

- İsrail, Batı Şeria'daki evleri vurdu İsrail ordusu geçtiğimiz yıl kasım ayında Batı Şeria'daki saldırılarda hayatını kaybeden Abdülkadir el-Kavasmi ve Nasrallah el-Kavasmi'ye ait evlere saldırı düzenledi.

İsrail, Batı Şeria\'daki evleri vurdu
21.01.2024 - 20:03,
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- İsrail, Batı Şeria'daki evleri vurdu

BATI ŞERİA - İsrail ordusu geçtiğimiz yıl kasım ayında Batı Şeria'daki saldırılarda hayatını kaybeden Abdülkadir el-Kavasmi ve Nasrallah el-Kavasmi'ye ait evlere saldırı düzenledi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Batı Şeria'daki baskınlar sürerken, bölgeye düzenlenen hava saldırıları da yoğunlaştı. İsrail ordusu, geçtiğimiz kasım ayındaki saldırılarda hayatını kaybeden Abdülkadir el-Kavasmi ve Nasrallah el-Kavasmi'ye ait evleri hedef aldı. Nasrallah el-Kavasmi'ye ait eve baskın düzenledikten sonra evi patlayıcılarla yerle bir eden İsrail güçleri, yakındaki evleri de zorla boşalttı. Abdülkadir el-Kavasmi'ye ait ev ise buldozerlerle yıkılırken, çevredeki araçlara da büyük hasar verildi. İsrail askerleri evlerin çevresindeki Filistinlilere ise ses bombaları ve plastik mermilerle saldırdı.

Nasrallah el-Kavasmi'nin kız kardeşi Meryem el-Kavasmi evlerinin yıkılmasından sonra yaptığı açıklamada, "Benim 2 kardeşim de şehit oldu. Kardeşim Ahmet, 20 yıl önce İsrail'in bir yolcu otobüsüne düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Bugün de kardeşim Nasrallah'ın ölümünün ardından evimizi havaya uçuruyorlar" dedi.

İsrail işgaline karşı kararlı ve dirençli olmaya devam edeceklerini belirten Kavasmi, "Filistin meselesine yönelik Arap tutumundan duyduğumuz üzüntüyü ve İsrail'in sonunun yakın olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Batı Şeria, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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