İsrail, Beyrut'ta Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ateşkesten sonra dün gece ilk kez düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmed Ali Balut'un öldüğünü iddia etti.

İsrail ordusu, saldırıya ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüleri de paylaştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkesin ardından Beyrut'a ilk kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Katz, saldırının talimatını Başbakan Binyamin Netanyahu ve kendisinin verdiğini belirtmişti.

