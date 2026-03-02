İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a Saldırdı - Son Dakika
İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a Saldırdı

02.03.2026 05:41
İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef alan hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey isimlerine yönelik saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinin hedef alındığı iddia edildi.

Beyrut'ta Hizbullah'ın "üst düzey isimleri" ve Lübnan'ın güneyinde örgütün "kilit bir isminin" hedef alındığı öne sürülen açıklamada, saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı vurgulandı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan'dan ilk kez İsrail'e saldırı düzenlendi.

Kaynak: AA

05:12
İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a Saldırdı
