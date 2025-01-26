İsrail, Beytullahim'de 45 Evi Yıkma Kararı Aldı - Son Dakika
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İsrail, Beytullahim'de 45 Evi Yıkma Kararı Aldı

İsrail, Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde 45 evin yıkımını planlıyor, köylülerin yerinden edilmesi amaçlanıyor.

26.01.2025 21:19
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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentindeki en-Numan köyündeki 45 ev için yıkım kararı aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Kudüs Belediyesi yetkilileriyle birlikte köye baskın düzenlendi.

Yapı ruhsatlarının eksik olduğu bahanesiyle yıkım kararı alınan köydeki evlerin birçoğunun 1948'den önce inşa edildiği belirtiliyor.

Numan köyünün ileri gelenlerinden Cemal ed-Daravi, İsrail'in verdiği yıkım kararıyla, köy sakinlerini yerinden etmeyi ve bölgeyi Kudüs Belediyesi sınırlarına dahil etmeyi amaçladığını söyledi.

Daravi, köydeki evlere daha önce altı kez yıkım emri verildiğini ifade etti.

İsrail'in Batı Şeria'daki A ve B bölgelerinde gerçekleştirdiği yıkımlardan zarar gören Filistinli sayısı 90 bini geçti.

Geçen yıl 450'si ev olmak üzere Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde Filistinlilere ait toplam 493 yapıyı yıkan Tel Aviv yönetimi, C bölgesinin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs'tekilerle birlikte, 2024 yılında ise toplam 1767 ev ve yapıyı yıkarak, 4 bin 258 Filistinliyi zorla göç ettirdi.

İsrail, işgal ettiği topraklardaki söz konusu yıkımla toplamda 165 bin 55 Filistinliye zarar verdi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Beytullahim'de 45 Evi Yıkma Kararı Aldı - Son Dakika

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