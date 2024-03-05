İsrail Bombardımanında Enkaz Altında Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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İsrail Bombardımanında Enkaz Altında Kalan Kedi Kurtarıldı

İsrail ordusunun Gazze kentinde gerçekleştirdiği bombardıman sonucu yıkılan bir evin enkazı altında sıkışan bir kedi, Filistinli sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sivil savunma ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılan kediye su ve yiyecek verildi. Bu olay, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

05.03.2024 19:59
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İsrail ordusunun Gazze kentinde bombaladığı konutun enkazı altında kalan bir kedi, Filistinli sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gazze'deki sivil savunma ekipleri tarafından yayımlanan videoya göre, Gazze kentinin kuzey bölgesinde bir kedi, İsrail ordusuna ait uçakların bombardımanı sonucu yıkılan evin enkazı altında sıkışıp kaldı.

Yıkılan evin iki duvarı arasında sıkışan kedi, sivil savunma ekiplerinin titiz ve dikkatli çalışması sonucu kurtarıldı.

Sivil Savunma Birimi personeli tarafından herhangi bir yara almadan kurtarılan kediye, su ve yiyecek verildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 422 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Bombardımanında Enkaz Altında Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika

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