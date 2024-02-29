İsrail Bombardımanında Gazze'de En Az 70 Kişi Öldü

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GAZZE, 29 Şubat (Xinhua) -- Gazze kentinin batısındaki sahil yolunda yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef alan İsrail bombardımanında en az 70 kişi öldürüldü.

Xinhua'ya konuşan tıbbi kaynaklar, İsrail bombardımanında en az 70 kişinin öldürüldüğünü ve 250 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynaklar, ölü ve yaralıların tıbbi ekipman ve imkanlardan yoksun olan Şifa Hastanesi'ne nakledildiğini ve birçok yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Xinhua'ya bilgi veren görgü tanıkları ise İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki er-Reşid Caddesi'nde toplanan vatandaşları hedef alarak çok sayıda insanı öldürdüğünü ve yaraladığını aktardı.