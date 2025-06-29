İsrail Bombardmanında 45 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Bombardmanında 45 Filistinli Hayatını Kaybetti

29.06.2025 09:41
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 45 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok yaralı var.

GAZZE, 29 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ile iki farklı bölgede açtığı ateş sonucu en az 45 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının aralarında halk pazarı, okul, yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırlar, konutlar ve halkın toplandığı çeşitli noktaların da bulunduğu çok sayıda sivil alana hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Basal, hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de çeşitli derecelerde yaralandığını belirtti. Sözcü, tüm yaralıların tedavi için hastanelere nakledildiğini ifade etti.

Sözcü, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerindeki ABD yardım dağıtım noktalarının yakınında İsrailli askerlerin iki ayrı saldırıda açtığı ateşte ise 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail saldırılara ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Bombardmanında 45 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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