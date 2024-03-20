İsrail, Cenin'de düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlediği hava saldırısında, 3 Filistinliyi öldürdü.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Cenin Mülteci Kampı'nda bir araca düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Cenin'de "terör unsurlarının" hedef alındığı iddia edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Cenin Mülteci Kampı'nda vurulan aracın alev aldığı, Filistinli sivillerin, itfaiye ve sağlık ekiplerinin araca müdahale etmeye çalıştığı görüldü.
Cenin Mülteci Kampı, 20 bin nüfusu ve direniş gruplarının yoğunluğuyla biliniyor. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda onlarca Filistinliyi öldürdü.
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