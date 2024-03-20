İsrail, Cenin'de düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinliyi öldürdü

Hakan Fidan: "İspanya, AB Üyelik Sürecimize Samimi Destek Olan Ülkeler Arasında"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile yaptığı ortak basın toplantısında; "İspanya başından itibaren Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecimize samimi olarak destek olan ülkeler arasında yer almakta. AB üyeliğinin bizim için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini bugün sayın meslektaşıma bir kez daha ifade ettim" dedi. Albares ise, "İspanya'nın arzusu şudur ki, Türkiye Avrupa'ya doğru bakmaya devam etsin ve Avrupa'daki geleceğine bakmaya devam etsin" diye konuştu.