İsrail, Cenin'deki saldırıları genişletti - Son Dakika
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İsrail, Cenin'deki saldırıları genişletti

İsrail, Cenin\'deki saldırıları genişletti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda dün başlattığı saldırıları genişletti. Cenin'de Filistinlilerin evlerini kuşatmaya ve birçok mahalleye baskın düzenlemeye devam eden İsrail ordusu, takviye güç göndererek altyapıyı tahrip ettiği Cenin Mülteci Kampı'nda patlamalar yaşanıyor. Dün gerçekleşen saldırılarda 8 Filistinli öldü, 21 Filistinli ise yaralandı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarda ölen Filistinli sayısı 514'e ulaştı.

22.05.2024 10:53
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda dün başlattığı saldırıları genişletti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Cenin'de Filistinlilerin evlerini kuşatmaya ve birçok mahalleye baskın düzenlemeye devam ediyor.

İsrail ordusunun takviye güç gönderdiği ve askeri buldozerlerle altyapıyı tahrip ettiği Cenin Mülteci Kampı'nda zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

İsrail ordusunun dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli ölmüş, 21 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 514'e ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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